Соцработник из Новосибирской области подозревается в убийстве мужа на глазах сына-школьника

В городе Болотное в Новосибирской области соцработницу подозревают в убийстве мужа. Фото: соцсети

В городе Болотное в Новосибирской области соцработницу подозревают в убийстве мужа. В содеянном сама сибирячка пока не призналась, однако показания дал ее сын-школьник, на глазах у которого и случилась трагедия.

— Около десяти часов вечера 30 марта в своем доме был обнаружен труп 50-летнего мужчины с ножевым ранением. На месте была задержана 37-летняя сожительница погибшего. Женщина является местным социальным работником, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию. — По предварительной версии, между сибиряками произошла ссора, в ходе которой нетрезвая женщина набросилась на возлюбленного с ножом.

Сибирячка в убийстве любимого пока не призналась, но свидетельские показания дал их совместный с погибшим 13-летний сын. Сейчас по данному факту проводится расследование.

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