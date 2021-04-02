В Новосибирске кот смог отбиться от стаи бродячих собак: это попало на видео

В Новосибирске стая бродячих собак набросилась на кота.

В Новосибирске стая бродячих собак набросилась на кота. К счастью, на помощь ему пришли неравнодушные люди. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения, позже ролик опубликовали в соцсетях.

— В Новосибирске 7 бродячих собак набросились на кота, — сообщается в паблике Вконтакте «ЧП-Новосибирск», где и было опубликовано видео. — Усатый храбрец отбился от нападавших и сбежал.

На кадрах ролика видно, как кот пытается спрятаться от разъяренных животных под припаркованной во дворе дома машиной. Собаки окружили автомобиль, а когда кот решил выбраться оттуда, набросились на него и стали трепать. Кто-то из жителей дома сбросил из окна на собак какой-то предмет — это помогло отогнать животных. Кот, к счастью, остался цел.

В комментариях под постом сибиряки порадовались, что эта история закончилась хорошо, однако у некоторых людей возникло беспокойство насчет того, что в следующий раз на месте пострадавшего может оказаться, к примеру, ребенок:

— Спасибо тем людям, кто помог отогнать собак.

— А если в следующий раз это уже будет ребенок или взрослый?

— Повезло коту, хоть его и сильно потрепало, — пишут люди.

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