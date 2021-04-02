Новосибирская область получит дополнительное финансирование на развитие здравоохранения

Первый зампред Госдумы Александр Жуков 2 апреля прибыл в Новосибирскую область. Фото: Правительство Новосибирской области

Первый зампред Госдумы Александр Жуков 2 апреля прибыл в Новосибирскую область. В ходе рабочей поездки он обсудил с руководством региона развитие материально-технической базы Областной больницы, а также перспективы федерального финансирования строительства в Новосибирске нового инфекционного госпиталя.

Александр Жуков вместе с первым заместителем Губернатора региона Юрием Петуховым посетил Новосибирскую областную клиническую больницу, а также новый областной перинатальный центр, который начал работать в начале февраля 2021 года.

Новый областной перинатальный центр начал работать в начале февраля 2021 года. Фото: Правительство Новосибирской области

Первый заместитель Председателя Государственной Думы высоко оценил реализацию в регионе нацпроекта «Здравоохранение», подчеркнув, что руководство региона при этом тесно взаимодействует с федеральным центром.

— То, что сделано за последние годы вообще в области медицины по национальным проектам, в части оснащения самым новейшим медицинским оборудованием — это видно просто невооруженным глазом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы были выделены в достаточном объеме федеральные средства на строительство инфекционной больницы. Это все требует очень тесного взаимодействия региональных властей с федеральными. Мы видим, что это взаимодействие осуществляется и постоянно находится на контроле Губернатора. Мы с Андреем Александровичем постоянно консультируемся на данную тему и взаимодействуем с Правительством. Очень многое было сделано во время визита Председателя Правительства РФ — принято очень много важных решений в области медицины, науки, образования и так далее. Все это результат эффективной работы региональных властей, — подчеркнул Александр Жуков.

Александр Жуков высоко оценил реализацию в регионе нацпроекта «Здравоохранение». Фото: Правительство Новосибирской области

Александр Жуков также отметил, что следующим важным шагом в развитии здравоохранения региона станет строительство инфекционной больницы. По его словам, сейчас с Правительством РФ активно идут консультации о выделении на данную инициативу средств из федерального бюджета. Если средства будут выделены, то строительство больницы можно будет начать уже в этом году. Правительством Новосибирской области для этого была проведена большая подготовительная работа: определен земельный участок под строительство, разработано медико-технологическое задание. Конфигурация проекта будущей больницы удобна и соответствует всем необходимым требованиям.

Напомним, что накануне, 31 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Андрея Травникова с Александром Жуковым, которые обсудили реализацию крупных, значимых для Новосибирской области проектов. Среди ключевых вопросов были развитие кампуса НГУ и строительство новой инфекционной больницы.

Строительство в Новосибирске нового инфекционного госпиталя — инициатива Губернатора Андрея Травникова. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в Правительство РФ и Государственную Думу РФ. Они получили поддержку на федеральном уровне. В феврале делегация нашего региона во главе с первым заместителем Губернатора Юрием Петуховым с целью изучения передового опыта создания инфекционных госпиталей посетила Республику Башкортостан.

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