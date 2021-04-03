Погода в Новосибирске на 3 апреля 2021 года: в городе резко потеплеет

Столбики термометров поднимутся до +4...+6 градусов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 3 апреля 2021 года обещает быть теплой и солнечной. Такой прогноз дают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— 3 апреля ночью ожидается снег. Ветер будет дуть юго-западный с порывами от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0...-2 градусов. Днем будет намного теплее, чем ночью. Столбики термометров поднимутся до +4...+6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать до 14 метров в секунду, — обещают метеорологи.

Судя по сообщениям сервиса «Яндекс. Погода» день действительно будет теплый. Днем столбики термометров покажут +1...+5 градусов, а к вечеру похолодает до 0. Атмосферное давление составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

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