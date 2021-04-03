Полиция задержала двух новосибирцев, избивших парня до комы у ночного клуба

Один из задержанных оказался спортсменом. Фото: "АСТ-54" / Соцсети

В Новосибирске задержали двух сибиряков, избивших парня избили до комы за то, что толкнул девушку у ночного клуба.

— За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержаны 19-летний и 18-летний жители Новосибирска. Оба ранее не судимы, в ходе обысков у них была изъята одежда. Подозреваемым избрана мера пресечения — домашний арест, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. Известно, что один из задержанных занимался единоборствами, работал охранником бара у метро «Студенческая».

У пострадавшего парня медики диагностировали у него ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг и перелом лицевых костей.

— Врачи сказали — стабильно тяжелое состояние. Сын находится в медикаментозной коме, — сообщила КП-Новосибирск мать потерпевшего Наталья.

Напомним, драка произошла 29 марта на улице Ядринцевской. По данным СКР по Новосибирской области, конфликт двух компаний закончился потасовкой. Пострадал 22-летний житель села Марусино, очевидцы доставили его в больницу.

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