В Новосибирске 80-летний пенсионер на «Ладе» врезался в грузовик: мужчина в больнице

В Новосибирске пенсионер на «Ладе» врезался в грузовик. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Днем 2 апреля в Новосибирске пенсионер на «Ладе» врезался в грузовик. ДТП случилось в Ленинском районе города.

ДТП случилось в Ленинском районе города. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— Сегодня, в половину третьего дня, 80-летний пенсионер за рулем автомобиля ВАЗ-2107 ехал по улице Широкой со стороны площади Энергетиков в сторону улицы Троллейной. Около дома №2а он не выполнил требования правил дорожного движения, не убедился в безопасности и начал разворачиваться в обратную сторону. В результате этого маневра он столкнулся с автомобилем ГАЗель, который ехал в попутном направлении, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пенсионер попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате произошедшего водитель легкового автомобиля попал в больницу. Сейчас его состояние крайне тяжелое. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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