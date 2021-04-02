Александр Жуков и волонтер «Единой России» подали документы на участие в предварительном голосовании

Александр Жуков. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

2 апреля депутат Госдумы РФ Александр Жуков («Единая Россия») и волонтер-спортсмен из Новосибирска Андрей Киткин подали документы на участие в предварительном голосовании партии.

- Предварительное голосование для партии очень важно, потому что позволяет заранее определить степень доверия и популярность того или иного кандидата. Эта процедура давно опробована «Единой Россией», уже много кандидатов регистрируются как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Конкуренция высокая, и это хорошо. Главное, что люди могут заранее определиться и выбрать того кандидата, который им ближе, - считает Александр Жуков.

Волонтер-спортсмен из Новосибирска Андрей Киткин с начала пандемии присоединился к добровольческому движению «Единой России» вместе с тренерским составом общественной федерации синкекусинкай карате Новосибирской области. Команда добровольцев активно помогала с расфасовкой и доставкой продуктовых наборов для тех, кто находился на самоизоляции, а во вторую волну волонтеры привозили маски, антисептики и горячие обеды врачам, работающим в красной зоне.

- Решил попробовать свои силы в предварительном голосовании партии по отбору кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму. Волонтеров, общественников и депутатов объединяет одно: они помогают людям. Я готов и дальше оказывать помощь новосибирцам, - говорит Андрей Киткин.

Андрей Киткин. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Напомним, что это уже второй волонтер из Новосибирска, который заявился на предварительное голосование «Единой России». Первый кандидат - «волонтер Победы», студентка юридического факультета НГУ Мария Игошкина, которая подала документы в региональный оргкомитет 19 марта.

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году проходит по самой открытой и конкурентной модели. Избиратели по всей стране смогут принять в нем участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму и в избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

Регистрация кандидатов идет на официальном сайте предварительного голосования и продлится до 29 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя на портале Госуслуги.

По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России».