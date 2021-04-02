В Первомайском районе Новосибирска сгоревшие два дома чуть не подожгли всю улицу

В Первомайском районе вспыхнули два частных дома. Фото: "Подслушано Первомайка".

На улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска вспыхнули два частных дома. Огонь чудом не перекинулся на всю улицу. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение поступило около 07:30. По прибытии первых пожарных расчетов горели два дома и надворные постройки. Огонь стремительно распространялся по площади. Огнеборцы проложили магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов, а также обеспечили подвоз воды от водоисточников. В течение сорока минут открытое горение ликвидировано, — уточнили в ведомстве.

Общая площадь пожара составила около 100 квадратов: пламя не пощадило дома и надворные постройки. К счастью, в результате возгорания никто из людей не пострадал.

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