Под Новосибирском сын, убивший пожилую мать, хотел обжаловать приговор

Под Новосибирском сын, убивший мать, хотел обжаловать приговор. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области 33-летний мужчина, убивший престарелую мать, пытался обжаловать приговор. Ранее его осудили на 7 лет за то, что по его вине погибла пожилая женщина.

Трагедия произошла в мае 2020 года. Сибиряк находился дома и выпивал. Затем у него возник конфликт с престарелой матерью. Разъяренный мужчина напал на пенсионерку и несколько раз ударил ее по голове, женщина упала на пол и ударилась о порог. Пенсионерку доставили в больницу, но спасти ее не смогли.

— Суд квалифицировал действия осужденного по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчина подал апелляционную жалобу в суд. Однако приговор сибиряку оставили без изменений.

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