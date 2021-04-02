В Новосибирск жулик после ограбления продуктового магазина попытался сбежать на такси

На место тут же выехали сотрудники Росгвардии. Фото: пресс-служба Росгвардии

Ночью 1 апреля мужчина с ножом и пистолетом ограбил продуктовый магазин в Заельцовском районе. ЧП попало на видеокамеры: на записи с видно, что мужчина быстрым шагом заходит за прилавок. Испугавшиеся продавщицы отдали ему пакеты с продуктами на 15 тысяч рублей и 5 тысяч рублей из кассы.

— Сотрудница магазина успела нажать тревожную кнопку, на место тут же выехали сотрудники Росгвардии. Они заметили мужчину с пакетами в руках, который садился в такси, и задержали его, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Росгвардии региона.— Сотрудникам удалось выяснить, что этот человек пытался ограбить ломбард в одном из районов Новосибирска, после чего скрылся с места преступления.

Жуликом оказался жителем Алтайского края: он уже был ранее неоднократно судим. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ — «Разбой». Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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