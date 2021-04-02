Новосибирская горбольница №12 перестанет быть ковидным госпиталем

Врачи делают все возможное, чтобы побороть заразу.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Важную новость сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов: еще одна клиника перестанет быть ковидным госпиталем.
- Учитывая стабильную ситуацию, которую мы наблюдаем в последние недели, было принято решение о перепрофилировании очередного медицинского учреждения – Городской клинической больницы №12 – из коронавирусного госпиталя под оказание терапевтической помощи», – заявил Константин Хальзов.
Напомним, по данным на 1 апреля в области вакцинировались от коронавируса более 103 тысяч человек, из них двумя компонентами вакцины – 78 тысяч сибиряков. С начала пандемии в области заразились ковидом 38847 человек, врачи не смогли спасти 1630 пациентов.
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