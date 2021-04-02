Итоги марта: отработано 1558 тревожных событий

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Из общего числа тревог 1096 поступило на пульт централизованного наблюдения от охранной сигнализации, 384 - путем нажатия тревожных кнопок, 68 - из-за срабатывания пожарной сигнализации. 10 раз сигналы о происшествиях поступали посредством телефонной связи, в основном это были звонки от пользователей услуги «Безопасный двор».

Самым распространенным происшествием месяца стало хулиганство - 240 случаев. Почти сотня выездов экипажей ГБР пришлась на хищения - 95 выездов. 4 раза за месяц бойцы ГБР ГВАРДИИ, прибыв по сигналу тревоги, оказывали помощь людям, жизни и здоровью которых угрожала опасность.

Всего за март 2021 года «гвардейцами» было пресечено 149 правонарушений, задержано и передано в полицию 62 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. 16 задержанных находились в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического).

64 раза за месяц осуществлялось взаимодействие сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ с правоохранительными органами.