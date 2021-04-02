Погода в Новосибирске на 2 апреля 2021 года: в городе поднимется сильный ветер

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске на 2 апреля 2021 года будет теплной, но ветреной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— 2 апреля ночью осдаков не ожидается. Ветер будет дуть северный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит -6...-8 градусов, — сообщают метеорологи. — Днем ситуация кардинально изменится. Столбики термометров понимутся до +2...+4 градусов. Ветер будет так же северный, но с порывами от 8 до 13 метров в секунду. Местами они могут достигать и 18 метров в секунду.

Судя по данным сайта «Яндекс. Погода» день действительно будет теплый. Днем столбики термометров покажут от 0...+2 градусов, а к вечеру опустятся до -1 градуса. Атмосферное давление составит 756-759 миллиметров ртутного столба.

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