«Это глобальное потепление»: в Новосибирск раньше времени вернулись с зимовки коршуны

В Новосибирск уже прилетели с зимовки коршуны. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В соцсетях люди написали о том, что в Новосибирск уже прилетели с зимовки коршуны. Первых птиц сибиряки заметили еще в конце марта жители Академгородка. КП-Новосибирск спросила у орнитолога Алексея Яновского, с чем может быть связан ранний прилет хищных пернатых.

— В последние годы коршуны стали прилетать все раньше. Лет 20 назад они прилетали в середине апреля, 10 лет назад в начале апреля. А в последние годы — в последних числах марта. Но вряд ли их сейчас больше чем отдельные особи. Пока еще у нас в регионе достаточно холодно и еще лежит много снега, — пояснил Алексей Яновский. — Более ранние сроки прилета связаны, вероятно, с глобальным потеплением и постепенным приспособлением коршунов к обитанию в наших краях благодаря наличию мусорных полигонов и прочих свалок с пищевыми отходами.

Орнитолог также отметил, что заметить коршунов новосибирцы могут, к примеру, на территории Экспериментального хозяйства СО РАН в Каинской заимке. Недалеко там находится полигон ТБО и птицефабрика, которая может привлекать птиц.

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