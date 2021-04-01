Сибирячку арестовали за долг по алиментам в 350 тысяч рублей

Жительница Маслянинского района Новосибирской области задолжала крупную сумму по алиментам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

40-летняя жительница Маслянинского района Новосибирской области задолжала крупную сумму по алиментам. В региональном управлении службы судебных приставов пояснили, что женщина нигде не работает и регулярно выпивает.

В отношении должницы было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам. Сумма впечатляющая — более 350 тысяч рублей.

Попытки вразумить должницу и заставить выплатить долг путем уговоров не дали результата. После очередной вечеринки приставы принудительно доставили нетрезвую сибирячку в отделение и составили протокол.

— Женщина продолжила веселье и в суде, куда ее доставили для вынесения решения. Однако веселое настроение гражданки не оценил мировой судья и назначил ей наказание, в виде административного ареста, — сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Если женщина не начнет платить алименты, то деньги с нее взыщут принудительно. Ей грозит уголовная ответственность.

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