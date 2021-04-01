В Новосибирской области жертвами педофилов стали 364 ребенка

Жертвами педофилов стали 364 ребенка, 83 из них были младше 14 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко опубликовала отчет о числе половых преступлений против детей, которые были совершены в регионе за прошлый год.

Согласно отчету, в Новосибирской области было зарегистрировано всего 337 подобных преступлений. Жертвами стали 364 ребенка, 83 из них были младше 14 лет.

В Новосибирске больше всего подобных преступлений произошло в Заельцовском и Советском районах города. В первом было выявлено 103 случая насилия, во втором — 51. В области, как выяснилось, педофилы чаще всего орудуют в Мошковском и Болотинском районах.

— Наибольшее количество преступлений в отношении детей, сопряженных с насильственными действиями, в 2020 году совершались знакомыми и родителями детей, что составило 99 и 10 преступлений соответственно. Из 592 пострадавших несовершеннолетних 365 девочек и 227 мальчиков, — сообщается в докладе.

Всего на профилактический учет было поставлено 2230 неблагополучных родителей — это на примерно тысячу меньше, чем в прошлом году.

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