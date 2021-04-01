В Новосибирском аэропорту томич украл мобильник у пассажира, пока ждал автобус

Томича задержали в новосибирском аэропорту за кражу мобильного телефона. Фото: Кадр из видео

Томича задержали в новосибирском аэропорту за кражу мобильного телефона. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Сейчас по факту кражи было возбуждено уголовное дело, а сибиряку скоро предъявят обвинения.

— 47-летний житель Томской области транзитом возвращался домой из Москвы. После прилета в Новосибирск мужчина в компании приятеля ожидал рейсовый междугородний автобус и обратил внимание, что сидевший рядом пассажир оставил мобильный телефон. Дождавшись, когда окружающие разойдутся, подозреваемый пересел на соседнее место и забрал электронное устройство себе. Спустя несколько минут владелец телефона вернулся, искал его и даже расспрашивал возможных очевидцев кражи, среди которых был и подозреваемый, — рассказали в УТ МВД по СФО.

После того, как хозяин гаджета обратился в полицию, воришку быстро удалось задержать. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). За это ему может грозить два года колонии.

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