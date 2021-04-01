Новосибирская область готова начать строительство новой инфекционной больницы в рамках ГЧП

Губернатор Андрей Травников 31 марта в Москве встретился с заместителем Председателя Государственной Думы РФ Александром Жуковым. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников 31 марта в Москве встретился с заместителем Председателя Государственной Думы РФ Александром Жуковым. Среди ключевых вопросов, которые обсуждались на этой рабочей встрече, был также вопрос развития кампуса НГУ и строительства новой инфекционной больницы.

Напомним, проект развития кампуса обсуждали во время рабочей поездки в наш регион Председателя Правительства РФ Михаил Мишустина. По итогам визита он дал ряд поручений, среди которых — выделение средств на продолжение разработки перспективного метода рака — бор-нейтронозахватной терапии и поддержка строительства кампуса мирового уровня НГУ.

На встрече в частности обсудили вопрос развития кампуса НГУ и строительства новой инфекционной больницы. Фото: Правительство Новосибирской области

Александр Жуков заверил, что средства на реализацию этих важных для Новосибирской области планов будут предусмотрены, работа в этом направление уже идет. По его словам регион может также рассчитывать на помощь из федерального бюджета и при строительстве новой инфекционной больницы на 500 коек.

Андрей Травников подчеркнул: работы могут стартовать в этом году. Уже найден инвестор, который готов на условиях ГЧП-соглашения приступить к работам в ближайшее время.

— В результате и для медиков, и для пациентов будут созданы новые современные условия. Переговоры проведены, мы ждем решения Министерства финансов РФ: без поддержки из федерального бюджета быстро стартовать именно в этом году мы не сможем. А объект нужен уже сейчас, особенно с учетом двух спортивных чемпионатов мира, которые состоятся в 2022 году, — отметил Губернатор.

Глава региона поблагодарил первого зампреда Госдумы РФ за поддержку реализации всех значимых для новосибирцев проектов и выразил уверенность, что и в дальнейшем будет продолжено это конструктивное сотрудничество, направленное на эффективную реализацию всех ключевых региональных проектов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.