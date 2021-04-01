Пробки в Новосибирске на вечер 1 апреля 2021 года: сложно проехать на проспекте Димитрова

Пробки уже достигли 6 баллов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пробки в Новосибирске на вечер 1 апреля 2021 года сковали город. Судя по картам сервиса «2ГИС» они уже достигли 6 баллов.

— Сложно проехать по проспекту Димитрова, начиная от площади Кондратюка в сторону Димитровского моста. Огромная пробка образовалась на улице Восход, Зыряновская и Ипподромская. Так же стоит небольшой участок на улице Крылова, — сообщают карты.

На левом берегу как обычно стоит проезд Энергетиков и улица Станционная. Большая пробка в обе стороны образовалась на улице Бронный переезд и Широкая. Так же большая вереница из машин тянется с улицы Петухова до Тещиного языка.

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