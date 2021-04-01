В Новосибирске от коронавируса умер 88-летний пенсионер

Озвучены актуальные данные по коронавирусу в НСО. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В четверг, 1 апреля, оперативный штаб сообщил, что от коронавируса за сутки умерли пять сибиряков.

— Врачи не смогли спасти мужчин в возрасте 63 лет, 88 лет и женщины в возрасте 72 лет, 75 лет, 77 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 1 630 человек, — уточнили в оперштабе.

Также известно, что в реанимации в тяжелом состоянии находятся 70 зараженных. При этом не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ 16 человек.

Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 73 человек, а 103 пациента выздоровели.

Всего с начала вспышки коронавирус диагностировали у 38847 сибиряков, в том числе у 2289 детей. Но есть и хорошие новости: с начала пандемии выздоровели 36052 человек .

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