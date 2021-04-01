ВТБ в Новосибирской области возглавил Сергей Никулин

Сергей Никулин. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО).

Сергей Никулин родился 11 февраля 1978 года в Алтайском крае. Имеет два высших образования: окончил Армавирский военный авиационный институт и Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В банковском секторе работает с 2001 года. Свою карьеру в группе ВТБ начал в 2005 году в статусе начальника отдела кредитования малого бизнеса, с 2010 года работал в должности заместителя управляющего розничным подразделением ВТБ в г. Барнауле, а затем управляющим розничной структурой банка в г. Красноярске. В 2018 году возглавил региональное подразделение объединенного банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

- Среди основных целей, которые стоят сегодня перед новым руководителем - укрепление позиций банка в регионе и рост объемов бизнеса по всем ключевым направлениям. Сергей Никулин - один из наиболее опытных и эффективных руководителей в структуре ВТБ, которому удавалось вывести вверенные ему подразделения на новый уровень развития. Я уверен, что назначение его на должность управляющего ВТБ в Новосибирске позволит команде добиться новых результатов и реализовать стратегические планы развития банка в регионе, - прокомментировал назначение Вячеслав Грицаенко, руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ.

- ВТБ - один из лидеров финансового рынка Новосибирской области. Среди клиентов банка тысячи жителей региона и представителей всех сегментов бизнеса. Я рад возможности присоединиться к команде ВТБ в Новосибирске. Уверен, что мы вместе продолжим реализацию стратегических задач по повышению эффективности и качества обслуживания наших клиентов, внедрению современных цифровых продуктов и сервисов банка, - отметил Сергей Никулин.

По итогам 2020 года кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области превысил 145 млрд рублей, портфель привлеченных средств частных и корпоративных клиентов банка - 132 млрд рублей.