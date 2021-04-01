«Оставили на холоде с котятами»: в Новосибирске ищут хозяев для кошки, которую бросили на даче

Волонтеры ищут хозяина для кошки Милы, которую бросили умирать на даче. Фото: "Пристройство животных в Новосибирске".
Новосибирские зоозащитники ищут хозяев для кошки Милы, которую вместе с маленькими котятами бросили на даче. К счастью, о том, что случилось с животным, вовремя узнали волонтеры, и забрали ее вместе с потомством.
Удивительно, но несмотря на предательство бывших хозяев, Мила все еще верит людям:
— Она очень ласковая и игривая. Безоговорочно доверяет человеку. Еще у нее эффектная внешность: большие глазки и милый носик, — рассказала КП — Новосибирск зоозащитница, которая взяла Милу на передержку.
По словам волонтеров, Мила любит, чтобы внимание уделяли только ей: из-за этого конфликтует с другими животными. Чтобы избежать подобного, волонтеры хотят отдать ее в дом, где кошка будет единственной любимицей.
Миле 2 года, она воспитана, стерилизована и приучена к лотку. В еде неприхотлива: ест сухой корм. Если вы готовы ее приютить, обращайтесь к волонтеру Анастасии по тел. 8- 913-934-94-33.
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