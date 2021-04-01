«Где ваш билетик?»: видео, как шимпанзе сменила контролера в Новосибирском зоопарке, рассмешило соцсети

Шимпанзе сменила контролера в Новосибирском зоопарке. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 1 апреля, в соцсетях появилось видео, на котором шимпанзе сидит на месте контролера на входе в Новосибирский зоопарк.

— Ощущения странные, но билеты у нас все-таки приняли, — рассказал КП — Новосибирск Павел Горбенко, автор видео.

На кадрах видно, как в окно контрольного пункта выглядывает животное: смотрится, действительно правдоподобно.Но, как уточнили КП — Новосибирск в самом зоопарке, видеоролик — креатив к 1 апреля. Так сотрудники зоопарка решили поздравить новосибирцев с Днем смеха. И, конечно, поднять настроение пользователям соцсетей.

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