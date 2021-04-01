246 школьниц забеременели в 2020 году в Новосибирской области

В 2020 году в области забеременели 246 девочек-подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в своем докладе рассказала о подростковой беременности в регионе.

Если в 2019 году в Новосибирской области забеременела 381 девочка-подросток, то в 2020 году в положении оказались 246 школьниц. При этом от своих детей отказались 45 юных матерей, аборт сделали 106 человек: 101 девушка в возрасте от 15 до 17 лет, и 5 девочек в возрасте до 14 лет.

Омбудсмен Надежда Болтенко считает, что для подростков в школах должны быть введены уроки полового воспитания, что поможет сократить число ранних беременностей. При этом, она предположила, что переход на дистанционное обучение мог спровоцировать рост подростковых беременностей из-за того, что дети находились дома без присмотра взрослых.

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