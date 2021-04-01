В Новосибирске завершили строительство двух крупнейших долгостроев

В Новосибирске сдали два проблемных долгостроя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске сдали в эксплуатацию два долгостроя на улице Тульская. Благодаря масштабно-инвестиционному проекту, который реализуют в регионе, долгожданные ключи от квартир получили более 700 сибиряков. Об этом рассказали в областном правительстве.

Как отметил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, дома № 80 и 81 на Тульской — одни из самых проблемных в регионе. Их строительство контролировало правительство и областной Минстрой. Известно, что возвести многоэтажки пытались несколько компаний. Первое строительство началось еще в 2007, однако из-за финансовых сложностей фирмы «Социальный жилищный комплекс» прекратилось в 2009 году. В 2012 новым застройщиком стала компания «Баутехник-Т», которая завершила работы в 2016 из-за конфликта с недобросовестным подрядчиком. С 2018 домами занимался застройщик «СМУ 9», который и завершил работы.

— Использование всех возможных механизмов государственной поддержки всегда приносит положительный результат. Для решения ситуации с домами № 80 и 82 по ул. Тульская очень результативно сработала рабочая группа при министерстве строительства области с участием руководителей прокуратуры Новосибирской области и мэрии Новосибирска. Процесс достройки объектов был очень сложным и потребовал нестандартных решений. Для завершения строительства данных долгостроев был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 млн рублей. Это позволило окончательно решить вопрос с дефицитом средств и вводом домов в эксплуатацию, решены проблемы 691 обманутого дольщика, — отметил Алексей Колмаков.

Он также подчеркнул, что реализация таких проектов — эффективный способ оказания государственной поддержки. В настоящий момент на завершение строительства проблемных объектов выделено более 882 млн рублей.

По данным правительства Новосибирской области, с начала 2021 в регионе уже ввели в эксплуатацию 4 долгостроя. Благодаря этому 950 семей получили долгожданные квартиры.

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