Погода в Новосибирске в начале апреля 2021 года: в город придет весна

Погода в Новосибирске будет теплой. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске в начале апреля 2021 года порадует горожан потеплением: таков прогноз новосибирского гидрометцентра.

Итак, 2 апреля ночью будет минус 6 – минус 8 градусов, а днем потеплеет до плюс 3 градусов. 3 апреля ночная температура опустится до минус 2 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 5 градусов. ПРи этом ни дождей, ни снегопадов не будет.

По данным портала «Яндекс. Погода», с 5 апреля в город и вовсе придет настоящая весна. 5 и 6 апреля днем будет плюс 7 градусов, 7 апреля - плюс 6 градусов, а 8 апреля и вовсе потеплеет до плюс 8 градусов. Так что впору доставать весенние куртки и отправлять всей семьей на прогулку.

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