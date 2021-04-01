Tele2 обеспечила связью и 4G-интернетом жителей 43 сел и деревень Новосибирской области

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В 2020-м году технические специалисты Tele2 в рамках проекта устранения цифрового неравенства, который реализуется совместно с ПАО «Ростелеком» и правительством Новосибирской области, смонтировали антенно-мачтовые сооружения и запустили новые базовые станции в 43 малых отдаленных населенных пунктах.

Базовые станции построены в 43 деревнях и селах 17 районов Новосибирской области - от Кыштовского до Маслянинского. Во всех населенных пунктах, обеспеченных связью в рамках проекта в этом году, проживают порядка 15 тысяч человек. Самый крупный из них - село Лекарственное Тогучинского района с населением более 700 человек. Самый малый - село Остяцк Северного района с населением около 200 жителей.

Все базовые станции 4G, запущенные для обеспечения связью малых населенных пунктов, работают в частотном диапазоне 1800 МГц. Этот стандарт 4G/LTE поддерживают практически все модели продаваемых в России смартфонов. Ширина полосы, используемой для 4G, теоретически позволяет обеспечить скорость загрузки данных свыше 90 Мбит/с. Реальные скорости передачи данных дают клиентам оператора в этих населенных пунктах возможность комфортно пользоваться всеми интернет-ресурсами - просматривать видео в высоком качестве, участвовать в конференциях, совершать видеозвонки.

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- В связи с резким ростом интернет-трафика в первые месяцы пандемии, когда большинство людей перешли на дистанционное обучение и удаленный режим работы, возможность постоянно быть онлайн стала критически важной. Обеспечение быстрым мобильным интернетом небольших и отдаленных населенных пунктов Новосибирской области является важной задачей. Решить ее можно только с помощью государственно-частного партнерства и крупных инвестиций в инфраструктуру. Совместный проект с ПАО «Ростелеком» и правительством региона позволяет нам развивать сеть мобильного интернета и предоставлять клиентам доступ к цифровым сервисам даже в деревнях и селах, где всего несколько сотен жителей.