Метеорный поток Лириды в Новосибирске 2021: когда увидим, сколько продлится

Совсем скоро сибиряки увидят красивое природное явление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорный поток Лириды в Новосибирске 2021 - одно из красивейших природных явлений: в этом году звездопад ожидается с 14 по 30 апреля, а его пик придется на 21 и 22 апреля.

- Лучше всего метеоры будет видно с 22.00 и до самого рассвета. В северо-восточной части неба ищем яркую звезду и наблюдаем за ней в течение ночи, это и будет место выхода метеорного потока, - рассказывает КП-Новосибирск специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Для наблюдения за потоком Лириды лучше всего подойдет загородное темное небо, вдали от уличного освещения. При этом никакого оборудования для наблюдения не нужно. Астроном советует поставить фотоаппарат на длинную выдержку и снимать событие, тогда получатся красивые фотографии звездопада.

По предварительным прогнозам астрономов, интенсивность потока ожидается примерно до 18 метеоров в час. А луна не помешает наблюдениям за звездопадом.

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