В Новосибирске более 400 домов остались без света

Более 400 домов остались без света в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 1 апреля, жителям нескольких районов Новосибирска было совсем не до смеха: у них отключили электричество. Причина тому - ремонтные работы на электросетях. По данным сайта «Мой Новосибирск», без света остались 424 дома областного центра.

Сейчас света нет в многоэтажках в Октябрьском, Дзержинском, Калининском, Заельцовском и Ленинском районах города. Ремонтные работы на электросетях планируют завершить до вечера четверга. В большинство зданий свет вернется уже в 17:00 1 апреля.

Кроме того, по информации сайта, 121 дом в Новосибирске остался без горячей воды. Еще в 55 отключили отопление. Горячей воды и тепла лишились жители Ленинского, Дзержинского и Калининского районов. Перекрытие систем связано с ремонтными работами, которые также закончат в 17:00, 1 апреля. После этого подача воды и тепла восстановится.

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