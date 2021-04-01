Пенсионеры смогут бесплатно сходить в Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке началась декада пожилого человека.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В Новосибирском зоопарке началась декада пожилого человека, и с 31 марта и до 15 апреля пенсионеры могут посетить его бесплатно. Не придется платить за билеты женщинам старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.
Такие декады зоопарк проводит уже 13 лет дважды в год. Осенняя акция приурочена к Международному дню пожилого человека, а вот весенняя не связана с праздничной датой.
— Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению, — уточнили в Новосибирском зоопарке.
Для участия в акции пожилым необходимо предъявить документы. Кроме свободного входа, пенсионеров ждут скандинавские палочки во время прогулки и бесплатный чай в кафе зоопарка.
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