В Новосибирске семь машин попали в яму Гусинобродском шоссе

Та самая яма, где сибиряки пробили колеса. Фото: Татьяна ЧЕРНАКОВА.

Новосибирские автомобилисты жалуются на то, что пробивают шины на Гусинобродском шоссе возле магазина «Континент». Об этом сибирячка Татьяна Чернакова написала в группе «Новосибирск».

- Пробила два правых колеса. Пока мне их шиномонтировали, в эту же яму попали еще шесть машин, вызвали ГИБДД. Но инспекторы не смогли замерить параметры ямы, так как их оборудование позволяет это делать только насухую, а яма заполнена водой, - поделилась Татьяна Чернакова.

После инцидента водители поставили в яму колесо, чтобы никто больше не попал в нее. А пользователи соцсетей обсуждают случившееся:

- После прошлой весны было также, ремонтировали. Получается, эту яму так после ремонта разнесло. Теперь вообще вся полоса от Доватора до Есенина в ужасном состоянии. Ехать можно только по крайней левой, — предупреждает другой пользователь социальной сети.

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