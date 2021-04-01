В Новосибирске открыли проезд по улице Мясниковой на Родниках

В Новосибирске открыли проезд по улице Мясниковой после ремонтных работ. Фото: "АСТ - 54".

В Новосибирске открыли движение по улице Мясниковой в жилмассиве Родники. Ранее этот участок перекрывали на 4 месяца из-за ремонтных работ. Информацию об этом в среду, 31 марта, опубликовали в соцсети горожане.

— Радостная новость для жителей жилмассива Родники. Четыре месяца была перекрыта автодорога по улице Мясниковой, где велись работы по прокладке теплотрассы. Сегодня движение по улице возобновили. Дорога открыта, ура, — написала автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ — 54».

По данным мэрии Новосибирска, в связи с возобновлением проезда на этом участке изменится движение некоторых маршрутов.

— Автобуса № 46 «Отделение связи № 13 (Северное кладбище — в летний период) — ЖК «Северная корона»; автобуса № 97 «Цветущая Плющиха — ЖК «Северная корона»; маршрутного такси № 8 «ТК «Лента» — Магазин «Золотая Нива»; маршрутного такси № 34 «ЖК «Северная корона» — Вокзал «Новосибирск-Главный»; маршрутного такси № 51 «ЖК «Северная корона» — Вокзал «Новосибирск-Главный», — уточнили в администрации Новосибирска.

Известно, что маршрут рейсов будет следующим: «Автопорт «Калининский» на улице Мясниковой, Красный проспект и улица Тюленина. В остальном сохранится прежняя схема движения. Однако в ней появится новый остановочный пункт «Спортивный комплекс».

В мэрии также сообщили об изменении движения маршруток № 24 «Микрорайон «Стрижи» — улица Татьяны Снежиной» и № 87 «поселок Клюквенный — Ботанический ж/м» на участке от остановки «улица Гребенщикова» до остановочного пункта «улица Свечникова».

Теперь маршрутные такси будут следовать в обоих направлениях по улицам Гребенщикова, Мясниковой, Красному проспекту, а также улице Тюленина. При этом они также будут заезжать на остановку «Спортивный комплекс».

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