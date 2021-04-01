Пробки в Новосибирске на утро 1 апреля 2021 года: трудно проехать на площади Труда

Пробки в Новосибирске достигли 7 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 1 апреля 2021 года: затор образовался на площади Труда. Об это сообщает «2ГИС».
Также трудно проехать по улицам Станиславского и Котовского. В пробке стоят водители на улицах Станционная и Широкая.
— Встала фура. Там водитель чай пьет! — возмущаются автомобилисты.
Кроме того, затруднен проезд по Октябрьском мосту. Затор образовался в сторону правого берега.
Также на левом берегу пробки сковали улицы Троллейную и Титова. Затруднено движение на улице Немировича-Данченко.
На правом берегу пробки образовались на улицах Кирова, Гурьевской и Бориса Богаткова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в городе достиг 7 баллов.
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