В Новосибирске девушка пыталась покончить с собой на мосту

В Новосибирске спасатели помогли девушке, которую заметили на мосту автомобилисты. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели помогли девушке, которую заметили на мосту автомобилисты. Инцидент произошел вечером 30 марта.

— Спасателей вызвали очевидцы, проезжавшие по улице Сибиряков-Гвардейцев и заметившие на мосту через реку Тула девушку. Люди предположили, что ей может быть нужна помощь, возможно, сибирячка хотела покончить с собой. По указанному адресу выехали оперативный экипаж, на мосту они действительно обнаружили девушку. Спасатели аккуратно приблизились к ней, попытались ее успокоить и разговорить, — рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Спасатели проводили сибирячку в свой автомобиль. Фото: спасатели МАСС

После этого спасатели проводили сибирячку в свой автомобиль. Позже 29-летняя девушка была передана врачам скорой помощи, а в обстоятельствах произошедшего теперь будут разбираться полицейские. Вся работа заняла у спасателей около получаса.

Напомним, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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