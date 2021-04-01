Погода в Новосибирске на 1 апреля 2021 года: в город понемногу возвращается тепло

Днем будет солнечно, а столбики термометров покажут +2 градуса. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 1 апреля 2021 года будет теплой и солнечной. Такой прогноз дают метеорологи Западно-Сибирского УГМС.

— 1 апреля ночью пойдет снег. Ветер будет дуть западный с порывами от 3 до 8 метров в секунду, местами они могут достигать до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -5...-7 градусов, а в пригороде опустится до -10 градусов. Днем ситуация кардинально изменится. Столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет солнечный и без осадков. Днем температура воздуха составит -3...+1 градус, а к вечеру похолодает до 0..-5 градусов. Атмосферное давление будет 760 миллиметров ртутного столба.

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