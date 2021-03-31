В Новосибирской области «Жигули» врезались в клумбу и повисли на ней

ДТП произошло возле этого магазина. Фото: предоставлено героем публикации.

В селе Проскудное пару дней назад произошло ДТП. Двое пьяных водителей снесли на жигулях бордюр и клумбу возле магазина цветов.

— Машина повисла на клумбе. Водители были настолько пьяны, что пытались поехать дальше, но автомобиль наглухо застрял, — рассказала КП-Новосибирск Наталья, хозяйка магазина.

По словам женщины, горе-водители рассказали, что взяли эту машину у друга, чтобы съездить еще за пивом. В итоге, не справились с управлением.

— Я вызвала полицию. Они приехали и все оформили, — говорит сибирячка.

Теперь любителям пьяной езды придется поставить новую клумбу и положить бордюр, чтобы возместить ущерб.

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