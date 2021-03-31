В Новосибирске автомобилист сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе и уехал

В Новосибирске ищут водителя, сбившего 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске ищут водителя, сбившего 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло утром 31 марта, в Калининском районе города.

— Сегодня, в 8:20 утра, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, ехал по улице Танковая с правым поворотом на улицу Ипподромская, в сторону улицы Кропоткина. Около дома №39 по улице Танковая, он сбил 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую сибирячку доставили в больницу с различными травмами. Сейчас автомобилиста разыскивает ГИБДД: всех очевидцев данного происшествия просят обратиться по номеру телефона 232 23 51 либо 232 2321. Ему может грозить административный арест до 15 суток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.