Пробки в Новосибирске на вечер 31 марта 2021 года: на Станционной не проехать

Пробки достигли отметки 6 баллов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 31 марта 2021 года: затор на улице Станционной и проезде Энергетиков. Как сообщает сервис «2ГИС» пробки на дорогах уже достигли 6 баллов.

— Невозможно проехать на улице Хилокская до кольца в сторону Тещиного языка. Также заторы образовались на улице Троллейная и Станционная 2-я. Пробка также находится на улице Большая, — сообщает «2ГИС».

На правом берегу пробка образовалась на улице Фабричная и Большевистская. Как всегда невозможно проехать на Восходе и Зыряновской. Очень долго водителям придется стоять на улице Кирова и Ипподромская.

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