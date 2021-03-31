В Новосибирске состоялась конференция о новых возможностях и подходах в HR-направлении

Фото: компания «Балтика».

Ведущие эксперты по HR и маркетингу, коучи и бизнес-тренеры обсудили актуальные тренды в HR, поделились новыми инструментами и фишками по работе с персоналом, рассказали о развитии soft skills у сотрудников и выстраивании дистанционного обучения. В период пандемии, чтобы вовлечь максимальное число сотрудников в реализацию новой стратегии, традиционные информационные встречи с персоналом нужно было трансформировать в полноценный онлайн меньше чем за месяц.

- Подводить итоги рано, ведь это живой формат, он постоянно трансформируется и развивается. Но меньше чем за год число зрителей каждой из ежемесячных онлайн-встреч выросло десятикратно и сегодня охватывает порядка 80% всего коллектива. И главное - высокий отклик людей. Сотрудники теперь не просто смотрят, они полноценные созидатели и соучастники, что отражается и на бизнес-результатах компании, - поделилась мнением Надежда Овсянникова из компании «Балтика».