В Новосибирске врачи спасли беременную сибирячку с раком матки

В Новосибирске врачи спасли сибирячку с раком матки. Фото: правительство НСО.

Жительница Тогучинского района Новосибирской на ранних сроках беременности узнала, что серьезно больна. Врачи диагностировали у нее «рак шейки матки». Несмотря на это, женщина решила родить четвертого ребенка. Спасти жизни мамы и малыша смогли врачи из Новосибирска.

— Всю беременность женщина была под чутким наблюдением медиков. Уникальную операцию ей провели врачи гинекологического отделения областного онкодиспансера и областного перинатального центра: во время кесарева сечения женщине удалили злокачественную опухоль. Оперативное вмешательство прошло успешно, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Благодаря профессионализму медиков на свет появился мальчик Захар. Из-за небольшого веса, 1, 5 килограмма, сейчас он находится на выхаживании в Областном перинатальном центре и набирается сил.

В правительстве отметили, что в 2020 году в области на 3,8% сократилась смертность от онкологии. По данным ведомства, статистика улучшилась благодаря ранней диагностике и реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.