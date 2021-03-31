«Она заболела и едва не погибла»: в Новосибирске ищут хозяев для кошки с одним глазом

В Новосибирске ищут хозяина для одноглазой кошки Оди. Фото: "Пристройство животных в Новосибирске".

В Новосибирске зоозащитники ищут заботливого хозяина для кошки Оди. За свою недолгую жизнь она пережила много боли и лишилась одного глаза. Подробности о животном рассказала зоозащитница Татьяна.

— У кошки непростая судьба. Котенком она жила в Бердске, в квартире женщины, которая подбирала с улиц кошек, однако абсолютно не заботились о них. Максимум, что доставалось животным — это хлеб и вода. Оди голодала, как и все остальные питомцы. О странной сибирячке случайно узнали волонтеры. Им удалось освободить животных из опасной квартиры и поместить в приюты, — поделилась с КП — Новосибирск Татьяна.

По словам женщины, из-за ужасных условий содержания Оди заболела: ее глаз поразила инфекция. Так как болезнь была запущена, сохранить его не удалось. Однако сейчас она полностью восстановилась после недуга и не нуждается в особом уходе. Единственное, кошка очень миниатюрная. Вырасти до нормальных размеров Оди не смогла, ведь не получала должного питания.

Татьяна отметила, что несмотря на все страдания, Оди добрая и общительная. Она радуется жизни и очень любит людей. Волонтеры надеются, что для кошки найдется заботливый и ласковый хозяин. Животному 1,5 года, оно стерилизовано, привито и приучено к лотку. Узнать подробности о кошке можно по телефону Татьяны — 8-923-245-65-46.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.