В Новосибирской области пропал 34-летний мужчина: в последний раз его видели в полиции

В Новосибирский области пропал 34-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирской области полицейские и волонтеры разыскивают 34-летнего Ивана Квашнина. Он пропал в поселке Чистоозерном. О нем ничего неизвестно с 17 марта.

— В день пропажи мужчина находился в отделе полиции по месту жительства, после чего должен был пойти домой, но он туда не вернулся. На следующей день он не вышел на работу. Родные не знают, где мужчина находится. За помощью они обратились только вчера, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет в черную короткую куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и темно-синие кроссовки на красной подошве.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52.

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