В Новосибирске столкнулись «Газель» и легковушка: пострадали мужчина и двое детей

В ДТП пострадали три человека. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В среду, 31 марта, в Новосибирске столкнулись «Газель» и «Toyota Ractis». В аварии пострадали три человека: 47-летний мужчина и 8-летняя девочка и 14-летний мальчик. Их госпитализировали в больницу. Подробности аварии рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— ДТП произошло около 13.00 «Газель», за рулем которой был 52-летний мужчина, ехала по улице Большевистской со стороны разъезда Иня. Заезжая на виадук в сторону гипермаркета Metro, столкнулся с иномаркой, ехавшей во встречном направлении, — рассказали в ведомстве.

Обе машины получили серьезные повреждения кузова и капота.

На месте аварии работают инспекторы ДПС. Они выясняют обстоятельства ДТП.

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