В Новосибирске более 100 домов остались без света и воды

В Новосибирске более 100 домов остались без света. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 31 марта, жители нескольких районов Новосибирска лишились электричества. По данным портала «Мой Новосибирск», свет отключили в 108 зданиях областного центра. Известно, что все отключения — плановые.

Так, без электроснабжения остались жители Октябрьского, Дзержинского, Калининского районов города. Все отключения связаны с проведением ремонтных работ, которые закончатся к вечеру среды, 31 марта. По информации портала, в 17:00 электричество вернется в дома новосибирцев.

Также сообщается, что в Ленинском, Кировском, Октябрьском и Дзержинском районах города перекрыли водоснабжение. По информации сайта, 56 зданий остались без горячей воды, а 62 — без холодной. Все отключения также запланированы и связаны с ремонтными работами. Коммунальщики возобновят подачу воды в 22:00 в среду, 31 марта. При этом часть ремонтных работ закончится раньше.

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