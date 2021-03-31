Yota запустила рекламную кампанию #yotaукаждогосвоя

Фото: компания Yota.

Мобильный оператор предлагает узнать свое реальное потребление с точностью до минуты, гигабайта и топ мобильных приложений, которыми клиент пользуется больше всего. Каждый тариф, основанный на реальном потреблении, уникален, поэтому в рекламной кампании Yota дает возможные комбинации тарифов очень разным людям с разными потребностями.

При подключении новые клиенты Yota получают 2000 минут и безлимитный интернет на 30 дней. До окончания 30-дневного периода пользователь увидит свое реальное потребление. На основе этой информации он может создать свой индивидуальный тариф и выбрать безлимитные приложения, чтобы экономить интернет-трафик.

- При создании тарифов мобильный оператор должен отталкиваться от интересов каждого клиента, а не от своих собственных. Yota должна быть у каждого своя, - комментирует руководитель по бренду и коммуникациям Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends.Moscow. 30 видеороликов будут показаны на ТВ, также кампания будет реализована в digital-пространстве. Она продлится с 30 марта по 16 мая 2021 года.

Состав творческой группы

Yota

Дмитрий Рудских - директор по маркетингу

Елена Толбузова - руководитель направления «Бренд и коммуникации»

Екатерина Жаркова - менеджер по маркетинговым коммуникациям

Наталия Блинова - медиаменеджер

Friends.Moscow

Виктория Казакова - старший стратег

Андрей Попов - руководитель креативной группы

Анастасия Алексеева - аккаунт-директор

Мария Половинкина - старший арт-директор

Тимур Абдюшеев - старший арт-директор

Никита Бочаров - старший копирайтер

Анна Пономаренко - старший аккаунт-менеджер

Надежда Морозова - продюсер

Денис Елисеев - креативный директор