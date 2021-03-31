Yota запустила рекламную кампанию #yotaукаждогосвоя

Фото: компания Yota.
Мобильный оператор предлагает узнать свое реальное потребление с точностью до минуты, гигабайта и топ мобильных приложений, которыми клиент пользуется больше всего. Каждый тариф, основанный на реальном потреблении, уникален, поэтому в рекламной кампании Yota дает возможные комбинации тарифов очень разным людям с разными потребностями.
При подключении новые клиенты Yota получают 2000 минут и безлимитный интернет на 30 дней. До окончания 30-дневного периода пользователь увидит свое реальное потребление. На основе этой информации он может создать свой индивидуальный тариф и выбрать безлимитные приложения, чтобы экономить интернет-трафик.
- При создании тарифов мобильный оператор должен отталкиваться от интересов каждого клиента, а не от своих собственных. Yota должна быть у каждого своя, - комментирует руководитель по бренду и коммуникациям Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends.Moscow. 30 видеороликов будут показаны на ТВ, также кампания будет реализована в digital-пространстве. Она продлится с 30 марта по 16 мая 2021 года.
Состав творческой группы
Yota
Дмитрий Рудских - директор по маркетингу
Елена Толбузова - руководитель направления «Бренд и коммуникации»
Екатерина Жаркова - менеджер по маркетинговым коммуникациям
Наталия Блинова - медиаменеджер
Friends.Moscow
Виктория Казакова - старший стратег
Андрей Попов - руководитель креативной группы
Анастасия Алексеева - аккаунт-директор
Мария Половинкина - старший арт-директор
Тимур Абдюшеев - старший арт-директор
Никита Бочаров - старший копирайтер
Анна Пономаренко - старший аккаунт-менеджер
Надежда Морозова - продюсер
Денис Елисеев - креативный директор