В Новосибирске автомобиль перевернулся на бок и влетел в микроавтобус

Перевернутый седан влетел в микроавтобус в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".

В среду, 31 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. Там, на улице Станиславского возле дома № 15 легковой автомобиль перевернулся на бок и влетел в припаркованный микроавтобус. Очевидцы сфотографировали последствия аварии и выложили в соцсети.

— Скорее всего, столкновение изначально произошло со стоящим неподалеку синим седаном, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

На кадрах видно, что легковушка въехала в заднюю часть автобуса. Судя по фото, автомобили отделались незначительными повреждениями.

Комментаторы поста предположили, что водитель седана перевернулся после того, как влетел в яму на дороге. В настоящий момент информация о ДТП уточняется. Данных о пострадавших в аварии не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.