«Ну и банда»: сибирячку рассмешила стая птиц, отобравшая у дятла кусок сала

Сибирячка сфотографировала необычных птиц, отобравших у дятла кусок сала. Фото: "Академгородок"/ Facebook.

Жительница микрорайона Академгородок в Новосибирске встретила птиц, которые отличились наглым поведением. По ее словам, пернатые прогнали с дерева дятла, который лакомился куском сала. При этом сибирячку удивил их необычный внешний вид: раньше таких она нигде не встречала. Она сфотографировала птиц и опубликовала снимок в соцсети.

— Ну и банда. Налетели стаей 5-6 птиц и согнали дятла с куска сала. А дятлов все птицы уважают и боятся. Они на мышек похожи больше, а не птиц: длинные хвосты, мельче, чем воробьи и синицы. Примерно, как гаички, но гораздо худее. Темно-серые с черными деталями. Первый раз таких вижу, — написала автор фото, опубликованного в группе «Академгородок».

Комментаторы поста принялись гадать, что же за птицы проявили неуважение к дятлу. Кто-то предположил, что пернатые разбойники — это ополовники, длиннохвостые синицы.

— Это их манера налетать по 5-10 особей на сало! Вообще-то они беленькие и очень милые, в эту зиму где-то прятались от морозов и потемнели от сажи и копоти, — написали подписчики группы.

Как рассказал КП — Новосибирск орнитолог Алексей Павлович Яновский, снимок птиц не показательный. По словам эксперта, только нижняя пташка дает основание сказать, что это — длиннохвостые синицы, иначе ополовники.

— Пташка-поварешка, так сказать. Синицам они не родственники. На самом деле оперение у них светлее, чем на снимке. Издали почти белые, с темными деталями. Неудачное русское название. В наших краях встречаются в любое время года. Гнездятся разрозненно в лесах, — уточнил орнитолог.

По его словам, осенью, зимой и весной такие птицы кочуют повсюду, поэтому их можно встретить в городах и селах.

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