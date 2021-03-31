Под Новосибирском 64-летний мужчина утонул в выгребной яме

Под Новосибирском погиб мужчина в выгребной яме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Колывань, что под Новосибирском, произошел несчастный случай. В выгребной яме утонул 64-летний мужчина.

— Он работал по найму в доме по улице Береговой. Его тело обнаружил хозяин дома утром 30 марта. Погибший сибиряк чистил у него снег. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели сибиряк снова был выпивал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в этой истории разбираются полицейские. Они установят все обстоятельства гибели мужчины.

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