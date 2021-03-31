Сибирячка похитила около 50 тысяч рублей, пообещав сделать водительское удостоверение

Девушка обещала сделать водительское удостоверение за вознаграждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Барабинский районный суд поступило уголовное дело, главной фигуранткой которого стала 20-летняя девушка. Ее обвиняют в мошенничестве. Сибирячка опубликовала в соцсети объявление, в котором обещала за вознаграждение сделать водительское удостоверение. Вот только когда клиенты передавали ей деньги, она вдруг исчезала.

— Общая сумма похищенных денег составила 47700 руб. При проведении расследования по делу ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело будет рассмотрено по существу Барабинским районным судом Новосибирской области, — рассказали в областной прокуратуре.

Сибирячке грозит серьезное наказание. Ее могут отправить в колонию на 5 лет.

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