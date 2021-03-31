Пробки в Новосибирске на утро 31 марта 2021 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Новосибирск встал в 8-балльном заторе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 31 марта 2021 года: затор образовался на Октябрьском мосту. Трудно проехать в сторону правого берега. Об этом сообщает «2ГИС».

— Открытый люк на мосту! Такое бывает? — сообщили автомобилисты.

Также в пробке стоят водители на улицах Немировича-Данченко, Блюхера, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского.

Из-за аварии трудно проехать по улице Титова. На площади Райсовет тоже произошло ДТП, которое осложнило проезд по улицам Ватутина и Широкой.

Традиционно утром скопился затор на площадях Труда и Лыщинского. В пробке стоит улица Станиславского.

Кроме того, трудно проехать по улице Широкой и Троллейной.

На правом берегу дорожная обстановка лучше. Затор образовался на улице Кирова.

В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов.

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