Пробки в Новосибирске на утро 31 марта 2021 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Новосибирск встал в 8-балльном заторе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 31 марта 2021 года: затор образовался на Октябрьском мосту. Трудно проехать в сторону правого берега. Об этом сообщает «2ГИС».
— Открытый люк на мосту! Такое бывает? — сообщили автомобилисты.
Также в пробке стоят водители на улицах Немировича-Данченко, Блюхера, проспекте Карла Маркса и площади Лыщинского.
Из-за аварии трудно проехать по улице Титова. На площади Райсовет тоже произошло ДТП, которое осложнило проезд по улицам Ватутина и Широкой.
Традиционно утром скопился затор на площадях Труда и Лыщинского. В пробке стоит улица Станиславского.
Кроме того, трудно проехать по улице Широкой и Троллейной.
На правом берегу дорожная обстановка лучше. Затор образовался на улице Кирова.
В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов.
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